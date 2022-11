Weitere schwerwiegende Erkrankungen, die gemeldet wurden, waren z.B.:

Lungenembolien,

apoplektische Insulte,

tiefe Venenthrombosen usw.

Bezogen auf die vielen verabreichten Impfungen seien hier die Melderaten eher gering, so die Autoren. Zündorf und Fürst betonen, wie wichtig es ist, möglichst viele Daten nach der Zulassung der Impfstoffe zu sammeln: Motivieren Sie alle in Ihrem Umfeld, Verdachtsfälle von Nebenwirkungen zu melden – und melden Sie auch selber. Denn nur so können Risikosignale rasch erkannt und nur so kann entsprechend reagiert werden!