Verstärkte Menstruationsblutungen besser den Arzneimittelbehörden melden?

Ein Artikel, auf den sich in den vergangenen Tagen viele Medien berufen haben, hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am 2. Juni veröffentlicht. Darin wird beschrieben, dass sich im Internet Berichte dazu häufen, welche die Frage aufwerfen, ob mRNA-Impfstoffe bei Frauen Zyklusstörungen und starke vaginale Blutungen auslösen könnten. Selbst Frauen in der Menopause sollen betroffen sein. Wie in vielen anderen Berichten, in denen Expert:innen zum Thema befragt wurden, kommt auch dieser Text zu dem Schluss, dass ein Zusammenhang für möglich, aber wenig dramatisch gehalten wird. Jeder Mensch, der menstruiert, weiß, dass der Zyklus auf verschiedene Weise aus dem Takt geraten kann, was nicht immer ein Warnzeichen sein muss, aber dennoch im Auge behalten werden sollte.