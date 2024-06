Wichtig ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Kommunikation mit den verordnenden Ärzt:innen vor Ort. Optimalerweise wird schon in der Praxis auf die unterschiedliche Inhaliertechnik und die unterschiedliche Klimabilanz verschiedener Inhalatoren hingewiesen. Das pharmazeutische Personal kann das medizinische Personal darauf hinweisen, und umgekehrt. Und so gemeinsam zu mehr Nachhaltigkeit in der Pharmazie beitragen.

Die kürzlich überarbeitete S2k-Leitlinie „Klimabewusste Verordnung von Inhalativa“, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) und der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP), bietet sowohl Ärzt:innen als auch Apotheker:innen einen guten und übersichtlichen Blick auf die aktuellen Zahlen und Handlungshinweise. Zudem ist in einem Zusatzmaterial alles Wichtige zu Pulverinhalatoren sehr übersichtlich zusammengefasst und kann in Apotheken als Hintergrundmaterial verwendet werden [1].