Einen recht holprigen Start in die präqualifizierte Selbstständigkeit hatte eine Kollegin aus Berlin. Nach einer überaus aufwendigen, nervenzehrenden und langwierigen Übernahme der bestehenden Apotheken-PQ mit sehr kurzer Restlaufzeit wechselte die frisch gebackene Chefin der Berliner Cäcilien-Apotheke am Amtsgerichtsplatz hoffnungsvoll die Präqualifizierungsstelle. Die Schnelligkeit sowie Erreichbarkeit seien bei der neuen Stelle deutlich besser, die Anforderungen jedoch weiterhin äußerst kleinlich, sodass leider auch ihre frühe Re-Präqualifizierung alles andere als reibungslos lief.

Als es dann doch irgendwie geschafft war, fiel ihr allerdings auf, dass sie den neuen Versorgungsbereich Trinknahrung bei ihrem Antrag vergessen hatte. Ein Kreuz sei alles, was gefehlt habe. Dieses holte die Apothekerin dann zwei Monate nach Erhalt der PQ per Änderungsantrag nach und hoffte auf einen reibungslosen und schnellen Ablauf. Schließlich handelte sich nur um eine geringfügige Ergänzung und all die umfangreichen Unterlagen hatte sie ja auch erst kürzlich an die neue PQ-Stelle geschickt.