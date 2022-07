PQ-Stelle strenger als Apothekenüberwachung

Eine Apothekerin aus dem Saarland beispielsweise ärgerte sich bei ihrer Präqualifizierung von medizinischer Trinknahrung auch über die unterschiedlichen Ansprüche bei der Hilfsmittelbelieferung. Sie verstehe nicht, wieso die zuständige Apothekenüberwachung mit der Lagerung ihrer Arzneimittel immerzu zufrieden gewesen sei, die PQ-Stelle hingegen die Bedingungen für die am selben Ort aufbewahrten Hilfsmittel monierte. Streitpunkt sei die fehlende Dokumentation der Temperaturkontrollen an Sonn- und Feiertagen, auf welche die PQ-Stelle bestehe.

Diese Anforderung scheint allerdings nicht universell zu gelten, wie uns andere Apothekenleitungen berichteten. Während bei einigen Apotheken der Nachweis über die Protokollierung der Temperatur eines von Montag bis Samstag selbst abgelesenen Raumthermometers kommentarlos akzeptiert werde, müssen andere wiederum, einige von ihnen bei ein und derselben PQ-Stelle, auch die Überprüfung an geschlossenen Tagen lückenlos nachweisen. Um nicht auch noch an Sonn- und Feiertagen extra hierzu in die Apotheke kommen zu müssen, schafften sich die Kollegin aus dem Saarland und andere Betroffene automatisierte Temperaturlogger an. Und dies ausschließlich zum Zwecke der Präqualifizierung. Weiterer Kostenaufwand also für eine Dienstleistung, deren Vergütung die Kosten und den Aufwand ohnehin nicht mehr kompensiere, wie uns ein Apotheker aus NRW schilderte.