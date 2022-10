Die „Local Heroes“-Auszeichnung richtet sich laut einer Pressemitteilung des Unternehmens an Initiativen, die sich besonders vorbildlich für Nachhaltigkeit vor Ort engagieren. „Wir sind begeistert, dass unsere Bemühungen um die Wiederaufforstung des Harzes so eine Anerkennung erfährt“, sagt Hanns-Heinrich Kehr, geschäftsführender Gesellschafter des Großhändlers. Für ihn sei der Apothekenwald eine Herzensangelegenheit. „Wenn wir durch die Nominierung noch mehr Aufmerksamkeit für das Projekt und die Situation unserer Wälder bekommen, dann freut uns das sehr. Auch wenn wir schon viel erreicht haben, ist natürlich noch sehr viel zu tun, bis der Harz wieder zu alter Schönheit und Kraft zurückgefunden hat“, betont Kehr.

Die Unterstützung der Apotheken und ihrer Kundinnen und Kunden sei „unglaublich“, ergänzt Karl-Eberhard Wolff, Marketingleiter und Projektverantwortlicher bei Kehr. „Wir sind 2019 mit dem Ziel gestartet, 10.000 Bäume für die Wiederaufforstung des Harzes zu sammeln – heute stehen wir bereits bei 38.840 Bäumen und es finden sich immer mehr Unterstützer.“

Was ist der Apothekenwald?

Der Apothekenwald im Harz an der B4 auf Höhe der Marienteichbaude ist das Ergebnis einer im Dezember 2019 begonnenen Kooperation zwischen dem Pharmagroßhändler Kehr und den Niedersächsischen Landesforsten (NLF) mit dem Ziel, Apotheken aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Berlin und Brandenburg dafür zu gewinnen, finanzielle Mittel für das Wiederaufforsten des Harzes bereitzustellen. Seit Ende Februar 2020 können Apotheken aus dem Liefergebiet von Kehr, deren Kundinnen und Kunden sowie Dienstleister aus dem Pharmamarkt und alle persönlich Interessierten an der Aktion teilnehmen und somit die Wiederaufforstung des durch den Klimawandel stark geschädigten Harzes unterstützen. Die Spenden fließen in ein gemeinsames Aufforstungsprojekt. Hier pflanzen die NLF einen artenreichen Mischwald, der den zukünftig zu erwartenden Klimaverhältnissen besser gewachsen sein soll.

Der neue Sonderpreis „Local Heroes“ des Deutschen Nachhaltigkeitspreises würdigt Betriebe jeder Größe, die vor Ort in ihren Regionen für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Das Siegerunternehmen wird der Mitteilung zufolge am 2. Dezember 2022 bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises geehrt.

Weitere Informationen unter apothekenwald.de, kehr.de und nachhaltigkeitspreis.de.