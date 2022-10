So werden bis zum Jahr 2029 nach Angaben der ABDA voraussichtlich 20.000 bis 23.000 Apotheker ihr Studium beenden und die Approbation erhalten. Doch es gibt einen Trend weg vom klassischen Berufsweg in der öffentlichen Apotheke hin zu alternativen Betätigungsfeldern. Neben den Krankenhäusern wirbt auch die pharmazeutische Industrie um die frisch gebackenen Absolventen. Nach wie vor ist dennoch die Karriere in der öffentlichen Apotheke der meist beschrittene Weg – zumindest der, für den sich die Mehrzahl der Neu-Approbierten zunächst entscheidet. Werden sie dann jedoch entmutigt und ausgelaugt im Arbeitsalltag, bereut der eine oder andere diesen Schritt und sucht sich eine Alternative.

Welche „Fallstricke“ erleben Berufsanfänger in der Apotheke? Neben den eventuell auftretenden persönlichen Problemen oder Reibereien mit Kollegen oder dem Vorgesetzten gibt es etliche berufsbedingte Problemfelder. Häufig mit viel Enthusiasmus gestartet, erleben viele schnell ihre ersten Dämpfer. Sie werden mit einem Berufsalltag konfrontiert, der alles andere als einfach ist – besonders zu Beginn. Reichlich Bürokratie, die zudem nicht immer einleuchtet und sich ständig ändert, macht ihnen das Leben schwer. Das Warenbewirtschaftungssystem erscheint zunächst eher als Hindernis, denn als Hilfe. Hinzu kommen „schwierige“ Kunden, auf die Berufseinsteiger in diesem Maße häufig nicht vorbereitet sind. Auch Unsicherheiten gepaart mit Zeitmangel setzen so manchen unter Druck. Hoffentlich stimmt dann wenigstens das Betriebsklima – sonst wird es schnell eng und die Einstiegsfreude wandelt sich in Frustration.

