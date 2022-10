Bei einer persönlichen Krankmeldung per Telefon können beispielsweise wertschätzende Äußerungen wie „Gute Besserung“ oder „Hoffentlich fühlen Sie sich bald wieder fit“ des Vorgesetzten oder Kollegen helfen, dass der krank gemeldete Mitarbeiter schneller wieder einsatzbereit ist – denn Beschäftigte können die Dauer ihrer Arbeitsunfähigkeit in vielen Fällen in entscheidendem Maße beeinflussen. Ist die Grundstimmung im Team gut, werden die Mitarbeiter versuchen, baldmöglichst die Kollegen wieder tatkräftig zu unterstützen. Jeder Mensch ist allerdings anders, sodass der eine sich schneller einen AU-Schein holt als der andere (pflichtbewusste) Mitarbeiter, der eher zu bald wieder in der Apotheke erscheint, um das Team nicht hängenzulassen. Apothekenleiter sollten immer wieder deutlich machen, wie wichtig es ihnen ist, dass alle Plätze laut Arbeitsplan besetzt sind, dass aber andererseits Gesundheit immer Vorrang hat. Dass also kein Druck aufgebaut wird, man sich aber freut, wenn die Mitarbeiter auch „halbfit“ am Arbeitsplatz erscheinen und dass man dann – je nach betrieblichen Möglich­keiten – versucht, Rücksicht zu nehmen und z. B. eine längere Pause zu ermöglichen.