Zwei Ansätze zur Personalgewinnung

Personalnot ist, wie in vielen Branchen, auch in Apotheken ein Dauerthema. In der DAZ zeigen wir mit der Personalnot-Serie immer wieder neue Ansätze auf, wie man diesem Problem begegnen kann. Diesmal geht es darum, welchen Einfluss das Image der Apotheke auf die Personalsuche hat und wie mit attraktiven Arbeitsplätzen Apotheker aus dem Ausland angeworben werden können.