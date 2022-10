Wie die AkdÄ weiter erläutert, können Östrogene grundsätzlich cholestatische Leberschäden bedingen. Zur Cholestase komme es „durch Hemmung der Bilirubin- und Gallensäuresekretion“. Die Östrogene interagierten vermutlich mit Kernrezeptoren, die den Gallensäure- und Bilirubinstoffwechsel modulieren. Frauen mit Cholestase durch KOK hätten oft eine Vorgeschichte mit Cholestase in der Schwangerschaft (mit Gelbsucht und/oder Pruritus); zudem seien genetische Variationen in den Gallensäuretransportergenen häufig. „Östrogene und KOK können daher eine leichte Hemmung der Bilirubinausscheidung verursachen, was bei Patienten mit Störungen des Bilirubinstoffwechsels zu Gelbsucht führt“, heißt es.