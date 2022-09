Neben hochdosiertem Nomegestrol in Lutenyl ist in Frankreich auch Chlormadinon in 5 mg und 10 mg hochdosiert im Präparat Luteran enthalten. Luteran kann z.B. bei Endometriose eingesetzt werden. Aber auch bei schwerwiegenden Mastopathien oder fibrombedingten Blutungen soll der Einsatz der hochdosierten Präparate in Ordnung sein.

Die Europäische Kommission wird jetzt eine endgültige, rechtlich bindende Entscheidung zu den PRAC- und CHMP-Empfehlungen treffen, die dann in allen EU-Mitgliedstaaten gilt. Die Angehörigen der Heilberufe sollen laut BfArM außerdem zeitnah einen Rote-Hand-Brief zugesandt bekommen.