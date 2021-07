In der aktuellen Ausgabe des Bulletins zur Arzneimittelsicherheit, das vierteljährlich erscheint, geht es nun auch wieder – und zwar bereits im Editorial – um die sichere Anwendung von kombinierten hormonalen Kontrazeptiva (KHK). Sie sind in Deutschland die gängigste Verhütungsart und erhöhen zwar alle (gering) das Risiko für venöse Thromboembolien (VTE). Doch es ist auch schon länger bekannt, dass KHK der dritten und vierten Generation, mit den Gestagenen Desogestrel, Gestoden, Drospirenon oder Dienogest, ein höheres Risiko venöser Thromboembolien mit sich bringen. Der Präsident des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Prof. Dr. Karl Broich und der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts Prof. Dr. Klaus Cichutek betonen im Editorial, dass dieses höhere Risiko wiederholt Gegenstand von europäischen und nationalen Verfahren der Risikobewertung ist. „Die unter anderem vom BfArM vertretene Position, insbesondere bei Erstverordnungen sowie für Frauen mit erhöhtem Grundrisiko nur noch KHK mit dem geringsten Risiko für venöse Thromboembolien zu verordnen“, fand in entsprechenden Verfahren jedoch keine Mehrheit, heißt es. Neue Warnhinweise und Risikominimierungsmaßnahmen zeigten dennoch Erfolg, weil die Verordnungen für KHK mit dem höchsten Risiko in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgingen. Allerdings stiegen dadurch nicht nur die Verordnungen der „Pillen“ mit dem geringsten VTE-Risiko, sondern auch die, deren Risiko noch unbekannt war.