Aus Tabelle 12 der GKV-Daten lässt sich relativ einfach das Einsparvolumen der Entscheidung vom 29. August 2022 abschätzen. Dazu verwenden wir den dort angegebenen Umsatz der betroffenen Wirkstoffe. Dann berechnen wir aus dem jeweiligen Umsatzvolumen und der dazugehörigen Differenz der Rabattprozente vor und nach dem Schiedsspruch das jeweilige Einsparvolumen. Beispielsweise ergeben die 46,5 Prozent Rabatterhöhung bei Bevacizumab und dessen Umsatz 2021 (321,8 Millionen Euro) ein Einsparvolumen von 149,64 Millionen Euro, allein für diesen Wirkstoff (!). Wiederholt man diese Prozedur mit den Zahlen für Trastuzumab, Rituximab und Bortezomib kommt man in Summe auf 366,4 Millionen Euro Einsparvolumen.

...bei nur rund 200 Apotheken

Diese ungeheure Summe wird bei den zubereitenden Apotheken (ca. 200!) einbehalten – egal, ob sie diese Rabattmenge beim Einkauf erzielen können oder nicht und egal, ob sie ohne den bisherigen Deckungsbeitrag dieser Wirkstoffe noch kostendeckend und gewinnbringend (muss!) arbeiten können oder nicht. Dabei müsste selbst den Kassenvertretern bewusst sein, dass es daneben keine weiteren umsatzstarken Wirkstoffe gibt, die einen nennenswerten Deckungsbeitrag zum Unterhalt eines Reinraumlabors liefern können.

Zum Vergleich der Größenordnungen verweise ich auf die im GKV-Finanzstabilisierungsgesetz geplante Erhöhung des Kassenrabattes von 1,77 Euro auf 2,00 Euro, die in Summe über ca. 18.000 Apotheken verteilt „nur“ 120 Millionen Euro pro Jahr einsparen würde. Zudem wäre diese Maßnahme auf zwei Jahre beschränkt, während für die zytostatikaherstellenden Apotheken nur eine mögliche Abhilfe in Sicht ist: die Erhöhung des Arbeitspreises.

Arbeitspreis muss drastisch erhöht werden - jetzt!

Zurzeit beträgt der durchschnittliche Arbeitspreis (errechnet aus den GKV-Zahlen für Zytostatikahaltige-Zubereitungen, Lösungen mit Folinaten und Lösungen mit Monoklonalen Antikörpern, Tabelle 11) 74,75 Euro bei 3.557.000 Zubereitungen in 2021. Würde nun dieser durchschnittliche Arbeitspreis auf die von VZA und ARGE PareZu wiederholt und gut begründet geforderten 150,00 Euro je Zubereitung erhöht werden, entspräche dies einer Reduzierung des völlig überdimensionierten, oben berechneten Einsparvolumens um 267,68 Millionen Euro. Es verblieben also noch immer circa 100 Millionen Euro an zusätzlichen Rabatten für die Krankenkassen.