Seit der Schiedsspruch zu den pharmazeutischen Dienstleistungen bekannt geworden ist, lassen die Funktionäre der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen keine Gelegenheit aus, um mal mehr, aber meist weniger sachlich ihren Unmut über das neue Angebot der Apotheken kundzutun. So auch vergangenen Freitag bei einer Debatte im Deutschlandfunk, wo Frank Dastych, Arzt und Vorstandschef der KV Hessen, seinen Ärger erneut kommunizierte. Apotheker wüssten wohl gut Bescheid über die chemische Zusammensetzung von Medikamenten, nicht aber über Krankheiten, sagte er. Und weiter: „Wenn man aber keine Ahnung von den Erkrankungen der Patienten hat, dann kann man die Arzneimitteltherapie schon mal gar nicht beurteilen. Wissen Sie, wenn ich noch niemals in meinem Leben einen Automotor auseinandergebaut habe, dann kann ich auch nicht wissen, ob die Werkzeuge, die hier auf dem Tisch liegen, dafür die geeigneten sind. Schauen Sie doch mal in das Curriculum rein, was ein angehender Pharmazeut an der Uni so lernt. Und dann frage ich mich allen Ernstes: Würden Sie sich von so jemandem ein hochwirksames, unter Umständen auch nebenwirkungsreiches Arzneimittel verordnen lassen? Würden sie das nehmen? Also ich kenne keinen Menschen, der halbwegs bei Verstand ist, der das machen würde.“