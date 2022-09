Das Norddeutsche Apothekenrechenzentrum (NARZ) informierte seine Kunden heute über ausstehende Zahlungen von Beragena. Der Verband Deutscher Apothekenrechenzentren (VDARZ) bestätigte entsprechende Informationen von anderen Rechenzentren. Im Schreiben des NARZ an die betroffenen Apotheken heißt es, die Beragena Arzneimittel GmbH habe am 18. August 2022 beim Amtsgericht Baden-Baden die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverantwortung beantragt. Aufgrund des Insolvenzrechts habe Beragena die Abrechnungen des Herstellerrabatts für die Zeit vom 1. Juni bis 17. August 2022 nicht bezahlt. Das Rechenzentrum hat die betroffenen Apotheken nun über die Höhe der jeweils ausstehenden Zahlungen informiert. Aufgrund der rechtlichen Situation könne das Rechenzentrum die Ansprüche der Apotheken nicht geltend machen. Das könne grundsätzlich nur die jeweils betroffene Apotheke. Das NARZ befinde sich im Austausch mit dem Eigenverwalter von Beragena, um die Apotheken bei der Durchsetzung ihrer Forderungen zu unterstützen, heißt es in den Briefen an die Apotheken. Weiter heißt es dort, die Herstellerrabattabrechnung für die Zeit vom 18. bis 31. August 2022 werde nach telefonischer Auskunft der Eigenverwaltung fristgemäß bezahlt.