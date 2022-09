Wer zu einem Baldrian-Präparat greifen will, sollte laut den Experten von Stiftung Warentest darauf achten, dass „bestimmte Baldrianwurzel-Trockenextrakte in ausreichend hoher Dosierung“ zwischen 300 und 600 mg enthalten sind, etwa Abtei Baldrian forte oder Klosterfrau Baldrian Forte 600 Nervenruh. Die Wirkung sei nicht abschließend belegt, aber wissenschaftliche Studien legten diese nahe. Daher die Einschätzung „eingeschränkt geeignet“. Vorteil sei, dass Baldrian-Präparate „kaum“ Nebenwirkungen verursachten und nicht abhängig machten. Es wird darauf hingewiesen, dass sie über Tage oder Wochen eingenommen werden müssen, um schlaffördernd zu wirken, allerdings sollten sie nicht auf Dauer in der Selbstmedikation angewendet werden.