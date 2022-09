Viele Menschen mit Schlafstörungen suchen Rat in der Apotheke. Dort kann eine kompetente Beratung erfolgen und unter Umständen auch an eine Ärztin oder einen Arzt verwiesen werden. Beim freizugänglichen Verkauf in Drogerien und Discountern kann eine solche Beratung nicht gewährleistet werden. AMTS-Expertin und DAZ-Autorin Dr. Verena Stahl wies in ihrem Beitrag zu Melatonin in der DAZ 30/2022 darauf hin, dass zunächst die Ursachen einer Schlafstörung erkannt werden müssen und ein ärztliches Gespräch vor einer Selbsttherapie gesucht werden sollte.