Probleme bei der Rx-Empfehlung sah man in der Fachwelt vor allem in der willkürlich erscheinenden Altersgrenze von 65 Jahren und der schwer zu handhabenden Kontrolle. Vor allem die Hersteller der betroffenen Arzneimittel zweifelten das erhöhte Sturz­risiko an und führten als Gegenargument die Ergebnisse einer retrospektiven Sicherheitsstudie an. In diesem Kontext hatte Professor Sebastian Harder, Facharzt für klinische Pharmakologie und wissenschaftlicher Mit­arbeiter am Ins­titut für Klinische Pharmakologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main, im Februar 2021 für die DAZ die Thematik eingeschätzt: Auch er sah damals Argumente für die Verschreibungspflicht (s. DAZ 2021, Nr. 8, S. 36).