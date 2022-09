Apothekerin Margit Schlenk hat die Nase voll. Dass Pharmaunternehmen, die bestimmte OTC-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel eigentlich apothekenexklusiv vertreiben, in ihrer Werbung in Social-Media-Kanälen auf den niederländischen Versandhändler Shop Apotheke verlinken, ist für sie ein klarer Vertrauensbruch. In einem Brief an den Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller, der als besonders apothekennah gilt, prangert sie diese Art des Marketings an: Sie warnt davor, zugunsten des schnellen Online-Umsatzes das enge Verhältnis zu den Präsenzapotheken aufs Spiel zu setzen.