Rund 1.000 sogenannte Gesundheitskioske sollen nach den Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bundesweit entstehen. Das Ziel ist, die Versorgung von Menschen in benachteiligten Stadtteilen und Kommunen zu verbessern. Vor dem Hintergrund, dass derzeit bei den etablierten Leistungserbringern im Gesundheitswesen kräftig gespart wird, kritisieren auch die Apothekerinnen und Apotheker das Vorhaben. Beim Deutschen Apothekertag verabschiedeten die Delegierten einen Ad-hoc-Antrag, in dem sie sich klar gegen das Konzept stellen. Denn viele der Leistungen, die sich die Politik zukünftig in den Gesundheitskiosken vorstellt, würden schon heute durch die Leistungserbringer erbracht, so die Begründung.