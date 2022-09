In den Hamburger Kiosken gibt es Raum für einen Austausch, für den beim Arzt meist die Zeit fehlt. Sie bieten ohne Termin eine Beratung in medizinischen Fragen an. Das soll Ratsuchenden unter anderem dabei helfen, chronische Leiden wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen besser zu verstehen oder unentdeckte Krankheiten zu bemerken. Angeboten wird zum Beispiel eine ausführliche Aufklärung zur Insulinbehandlung und eine Ernährungsberatung bei Adipositas. Viele Ärzte überweisen ihre Patienten dorthin, umgekehrt kann der Gesundheitskiosk auch dabei helfen, den richtigen Arzt zu finden. Neben den Beratungsgesprächen werden zudem Gesundheitskurse und Herzsportgruppen angeboten.

Die Berater, die im Gesundheitskiosk arbeiten, sind examinierte Pflegekräfte und wurden so ausgewählt, dass sie aus einem ähnlichen Kultur- und Sprachkreis wie die Bewohner des Stadtteils kommen. Denn sprachliche und kulturelle Hürden gelten als wichtige Gründe, warum manche Menschen mit Migrationshintergrund zögern, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Eine Beratung ist in Hamburg daher nicht nur auf Deutsch und Englisch, sondern auch auf Polnisch, Russisch oder Türkisch möglich.

Hamburg und Aachen: Zusammenarbeit mit Apotheken geplant

Das Modell der alten und der geplanten Gesundheitskioske sieht auch vor, sich mit lokalen Akteuren im Gesundheitswesen zu vernetzen. Welche Rolle dabei die Apotheken spielen könnten, zeigt das Beispiel in Hamburg. Bisher gibt es zwar noch keine Zusammenarbeit mit den Apotheken vor Ort, teilte Klaus Balzer, Pressesprecher der Hamburger Kioske, mit. Man befinde sich aber in Gesprächen darüber, ob Apotheker in den Kiosken künftig Beratungen zu Medikamenten anbieten könnten. Vorerst werden Medikamentenchecks noch von den Pflegekräften in der Beratungsstelle durchgeführt.

Auch in einem Gesundheitskiosk in Aachen, der im Frühjahr dieses Jahres eröffnet hat, ist eine Kooperation mit Apothekern geplant. Momentan liefe alles erst an, es gebe noch nicht genügend Nachfrage für eine regelmäßige Apothekensprechstunde, sagt Michaela Schmidtke, Ansprechpartnerin bei der Städteregion Aachen für das Projekt. Grundsätzlich wolle man die Apotheken aber sehr gerne mit ins Boot holen: „Vor allem bei multimorbiden Menschen wäre es ein Vorteil, wenn Apotheker oder Apothekerinnen sie über die Einnahme von Medikamenten aufklären könnten“, so Schmidtke.

Insbesondere suche man mehrsprachige Apotheker und Apothekerinnen. Die Gesetzesinitiative des BMG zu den Gesundheitskiosken schreibt konkret keine Einbindung der Apotheken vor. Sichergestellt werden soll aber eine „enge Kooperation“ mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, wozu auch die Abteilungen für Apothekenwesen in den Gesundheitsämtern gehören würden.

Diese Leistungen sollen Gesundheitskioske anbieten

Die Leistungen der 1.000 neuen Kioske könnten langfristig über das der bereits bestehenden hinausgehen. Angeboten werden sollen dort neben Beratungen die „einfache medizinische Routineaufgaben wie z. B. Blutdruck und Blutzucker messen, Verbandswechsel, Wundversorgung und subkutane Injektionen“, veranlasst von Ärztinnen und Ärzten, heißt es beim BMG. Perspektivisch sei eine „Erweiterung um ergänzende Beiträge zur Sicherstellung der Primärversorgung“ geplant, was nicht genauer ausgeführt wird.

Auch die neuen Kioske sollen insbesondere in sozial benachteiligten Regionen und Stadtteilen aufgebaut werden. Selbst in strukturell schwachen Gebieten sollten „alle die Möglichkeit haben, schnell und kompetent in Gesundheitsfragen beraten zu werden und unbürokratisch Hilfe zu erhalten“, heißt es in einer Stellungnahme von Lauterbach. Gesundheitskioske könnten dabei „einen entscheidenden Unterschied machen“.

Lauterbach sieht die Kioske als Investition ins Gesundheitssystem: Durch Prävention sollen die Folgekosten durch Krankheiten verringert werden. Bei seinem Besuch in Hamburg Billstedt sagte der Minister, man wolle niedrigschwellige Zugänge für diejenigen schaffen, die man „immer erst erreicht, wenn es zu spät ist“. Das seien typischerweise Patienten, die später in der Notaufnahme der in der Klinik „sehr teuer versorgt werden müssen“.

Streit um Finanzierung bahnt sich an

Allerdings kündigt sich bereits Streit um die Finanzierung der neuen Kioske an. Die Hamburger Einrichtungen werden von fünf Krankenkassen finanziert, daher stehen ihre vollen Leistungen auch nur den dort Versicherten zu. Wenn die Initiative des BMG umgesetzt wird, würden Gesundheitskioske hingegen zur Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung und alle gesetzlich Versicherten könnten das Angebot wahrnehmen. Laut dem Finanzierungsplan des BMG sollen die Krankenkassen 74,5 Prozent der Gesamtkosten tragen, die privaten Krankenversicherungen 5,5 Prozent und die Kommunen 20 Prozent.

Die ersten Krankenkassen haben sich bereits gegen dieses Modell ausgesprochen. So kritisierte der AOK Bundesverband, angesichts der prekären GKV-Finanzlage sei „diese Aufteilung nicht machbar“. Mindestens die Hälfte der Kosten müsse von der öffentlichen Hand getragen werden.