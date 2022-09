Aktuell befinde man sich dagegen in einer Finanzkrise, die zu einem Gutteil aus den wirtschaftlichen und fiskalischen Verwerfungen von zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie resultiere. Es sei daher keineswegs ehrenrührig, sondern ein Gebot finanzpolitischer Vernunft, in dieser Phase ein Gesetz zur Sicherung der GKV-Finanzen auf den Weg zu bringen. „Uns Apothekerinnen und Apotheker aber zu diesem Gesetz nicht anzuhören, und unsere in der Pandemiebekämpfung verlässlich erbrachten Leistungen jetzt in ihrem einmaligen Ertrag solidarisieren zu wollen, werden wir nicht tolerieren.“ Und weiter: „Es hat uns massiv verstört und verärgert, dass uns ein solcher Gesetzesentwurf gleichsam vor die Füße geknallt wird.“ Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sei seit neun Monaten im Amt, und erst am vergangenen Freitag habe die ABDA-Spitze „nach unermüdlichem Bemühen“ Overwienings die erste Gelegenheit zu einem umfangreichen Gesprächsaustausch gehabt.

Früchte hat dieses Aufeinandertreffen offenbar getragen. Die ABDA-Präsidentin will den Minister beim Wort nehmen: „Zukünftig werden wir frühzeitig in Pläne des BMGs einbezogen. Wir bringen aus dem Gespräch die Zusage mit, dass Politik zukünftig mit uns Apothekerinnen und Apothekern über Veränderungen beraten wird und nicht über uns hinweg entscheidet.“