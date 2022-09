Das Warenlager lässt sich durchaus als Herzstück der Apotheke bezeichnen. Hier befinden sich viele ver­schiedene Arzneimittel, die darauf warten, an den Kunden weitergegeben zu werden. Eine gute Lager­haltung ist das A und O, das Warenlager sollte beim Controlling der Apotheke also genauestens unter die Lupe genommen werden. Das tun wir in Teil 3 unserer Controlling-Serie.