Einen Überblick zu haben, was in der eigenen Apotheke oder den eigenen Apotheken vor sich geht oder kurz gesagt „Controlling“, ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. In unserer Serie stellen wir die wichtigsten Bereiche vor, auf die sich Controlling in der Apotheke erstrecken kann – in Teil 2 geht es um Einkaufskonditionen und Preiskalkulation.