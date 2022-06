Am gestrigen Dienstag haben sich die Gematik-Gesellschafter in einer Sonderversammlung auf den ersten Schritt des stufenweisen E-Rezept-Rollouts verständigt. Während die Apotheken ab dem 1. September bundesweit technisch bereit sein müssen, haben die Ärztinnen und Ärzte eine gewisse Anlaufzeit. Los geht es in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein. Wie die Kassenärztlichen Vereinigungen der beiden Regionen mitteilen, soll bereits im Sommer eine erste strukturierte Startphase mit ausgesuchten Arztpraxen sowie Apotheken in Westfalen-Lippe beginnen. In Schleswig-Holstein ist man schon weiter: Hier würden bereits täglich 300 bis 500 E-Rezepte ausgestellt und eingelöst, heißt es. „Ab dem 1. September erfolgt dann der Start in Abhängigkeit von der tatsächlichen technischen und organisatorischen Verfügbarkeit im Rahmen eines sukzessiven schnellen Hochlaufs in den Praxen und Apotheken“. Ziel sei die Überführung in eine Routine, um eine schnellstmögliche Flächenabdeckung zu erreichen.