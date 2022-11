Zusätzlichen Änderungsbedarf sieht die ABDA in zwei Punkten. So sieht der Entwurf vor, dass aufgrund noch ausstehender Gematik-Spezifikationen die Einführung digitaler Identitäten für Versicherte um ein Jahr verschoben wird (auf den 1. Januar 2024). Nicht berücksichtigt sei hingegen die bislang in § 340 SGB V verankerte Pflicht für die herausgebenden Stellen – etwa Landesapothekerkammern – spätestens ab dem 1. Januar 2024 auf Verlangen digitale Identitäten für Leistungserbringer und Leistungserbringerinstitutionen zur Verfügung zu stellen, die nicht an eine Chipkarte gebunden sind. „Bereits jetzt ist aber absehbar, dass dieser Zeitpunkt angesichts der noch ausstehenden Vorarbeiten und Spezifikationen der Gematik unrealistisch ist“, so die ABDA. Sie regt daher eine Verschiebung auf den 1. Juli 2025 an, um den herausgebenden Stellen hinreichend Vorbereitungszeit zu gewähren.

Zudem verweist die ABDA darauf, dass der Gesetzentwurf in seiner Begründung noch die Aussage enthält, dass Dokumentationsaufwände in den Apotheken bei der Nutzung des elektronischen Medikationsplans reduziert werden sollen. Dies bezieht sich zwar auf eine im Referentenentwurf noch vorgesehene Regelung zu einem Protokollierungsverzicht, beim elektronischen Mediktionsplan, die im Regierungsentwurf aus unbekanntem Grund nicht mehr vorzufinden ist. Die ABDA hält die ursprünglich geplante Änderung jedoch nach wie vor für sinnvoll und wünschenswert.