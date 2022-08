DAK: Kostenvoranschläge nur noch elektronisch und kostenpflichtig

Die Inanspruchnahme des Dienstleisters ist allerdings nicht umsonst. Der DAZ-Redaktion liegt eine Nutzungsvereinbarung vor, wonach für Apotheken eine monatliche Grundgebühr von 10,20 Euro fällig wird sowie eine Gebühr von derzeit 0,50 Euro je genehmigtem Kostenvoranschlag oder erhaltenem Auftrag, der über das Portal elektronisch übermittelt wurde. Lediglich bei systemtechnischen Problemen kann laut einem Rundschreiben des Bayerischen Apothekerverbandes nach Absprache mit dem zuständigen Fachzentrum Hilfsmittel (FZH) der DAK-Gesundheit hilfsweise ein Kostenvoranschlag in einem anderen geeigneten Medium (z. B. als Fax oder in Papierform) eingereicht werden. Rein vorsorglich empfiehlt der Verband, bereits bei Einreichung eines Kostenvoranschlags konkret auf den systemtechnischen Fehler hinzuweisen. Der Verband weist zudem darauf hin, dass der neue Vertrag in weiten Teilen Genehmigungsfreiheit vorsieht und deswegen dieses Verfahren selten benötigt werden wird.