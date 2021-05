Blutdruckmessgeräte auf Rezept – was ist zu beachten?

Das Motto lautet in diesem Jahr #meinblutdruckpasst. Inhaltlich steht die Blutdruckmessung im Fokus. „Bei kaum einer anderen Erkrankung ist die Eigenkontrolle so wichtig“, erklärt Professor Dr. Florian Limbourg, Hannover, Mitglied im Vorstand der DHL. Unter bestimmten Umständen können die benötigten Geräte zulasten der Krankenkasse verschrieben werden. Auf welche Dinge muss man achten, wenn so ein Rezept in der Apotheke vorgelegt wird? Pauschale Antworten gibt es auf viele Fragen leider nicht, weil die Versorgung in kleinteiligen Verträgen geregelt ist. Lediglich auf die Punkte, die es zu berücksichtigen gilt, lässt sich dann hinweisen.