Tirzepatid wurde in den fünf zulassungsrelevanten klinischen Studien SURPASS-1 bis -5 getestet, und zwar in Monotherapie und in Kombinationen, unter anderem mit Metformin, SGLT-2-Inhibitoren, Sulfonylharnstoffen oder Insulin glargin, sowohl gegen Placebo als auch gegen Semaglutid, Insulin degludec und Insulin glargin. Dabei wurde Tirzepatid jeweils einmal wöchentlich in den Dosierungen 5 mg, 10 mg oder 15 mg subkutan verabreicht. In allen Studien konnte eine statistisch signifikante Reduktion des HbA 1c -Werts und des Körpergewichts gezeigt werden. Die durchschnittliche Senkung des HbA 1c lag bei der 5 mg-Dosierung zwischen 1,87 und 2,24 Prozent, bei 10 mg zwischen 1,89 und 2,59 Prozent sowie bei 15 mg zwischen 2,07 und 2,59 Prozent.