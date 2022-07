Was erwarten die Menschen von den Apotheken?

Diese überdurchschnittliche Zufriedenheit spiegelt sich auch in dem Vertrauen wider, das die Deutschen ihren Experten in Gesundheitsfragen schenken. So geben 70 Prozent der Befragten an, ihrem Hausarzt in Gesundheitsfragen zu vertrauen, während es im europäischen Durchschnitt nur 65 sind. Auch beim Vertrauen in die Apotheker liegt Deutschland mit 61 Prozent über dem europäischen Durchschnitt von 57 Prozent.