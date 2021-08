Mehr NEM in Coronazeiten – doch nicht aus der Apotheke

Vergleicht man das mit dem NEM-Konsum vor Corona, konnte in der Untersuchung ein Anstieg ausgemacht werden: So gaben 22 Prozent der Deutschen an, in letzter Zeit mehr Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminprodukte einzunehmen. Differenziert man nach Geschlechtern, waren es mehr Frauen (24 Prozent), die die NEM-Zufuhr gesteigert haben, als Männer (19 Prozent). Außerdem gab es einen Unterschied zwischen Stadt und Land: 27 Prozent der Deutschen, die in städtischen Zentren (mit mehr als 500.000 Einwohnern) leben, haben in den vergangenen Monaten mehr Nahrungsergänzungsmitteln eingenommen, verglichen mit 19 Prozent der Menschen in ländlichen Gebieten.