Corona hat den Umgang mit Erkältungssymptomen verändert

Nicht in gleichem Ausmaß, aber doch gestiegen ist in der Pandemie der Anteil der online bestellten OTC-Arzneimittel: 17 Prozent der Deutschen haben mehr rezeptfreie Präparate bei Versendern bestellt – 28 Prozent der Bundesbürger halten hingegen grundsätzlich nichts davon, Arzneimittel im Internet zu kaufen. Laut Health Report ist die Apotheke vor Ort bei OTC immer noch die erste Wahl, das gilt sowohl in Deutschland als in Europa allgemein. Und sogar wenn Arzneimittel überall erhältlich wären, wäre für 30 Prozent der Befragten in Deutschland die Apotheke der bevorzugte Bezugskanal. Davon nannten 11 Prozent ganz explizit die Apotheke vor Ort. Gleichauf in der Beliebtheit mit den Apotheken liegen die Drogeriemärkte. Gefolgt von Online-Apotheken (19 Prozent), Supermärkten (10 Prozent) und Versandhäusern wie Amazon und Co. (9 Prozent). Auf europäischer Ebene ist das Bekenntnis zur Apotheke vor Ort übrigens deutlich ausgeprägter: Hier geben 43 Prozent an, dass sie OTC-Arzneimittel am liebsten in einer „richtigen“ Apotheke kaufen.