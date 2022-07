Maskenpflicht: Vorlage eines Blanko-Befreiungsattests kann strafbar sein

Auch wenn es derzeit nur noch in wenigen Bereichen Pflicht ist, eine Maske zum Schutz vor SARS-CoV-2 zu tragen: Im vergangenen Herbst und Winter sah es noch anders aus und was nach diesem Sommer kommt, ist noch nicht ausgemacht. Wem das Maske-Tragen missfällt, aber eigentlich keinen medizinischen Grund hat, sich der Pflicht zu widersetzen, konnte in Pandemiezeiten im Internet Hilfe finden. Einzelne Ärzte boten hier Bescheinigungen an, in denen sie ohne individuelle Untersuchung einer Person bestätigten, dass aus medizinischen Gründen das Tragen eines Mundschutzes nicht ratsam sei.

Ein Mann, der ein solches Angebot wahrgenommen hat, muss sich dafür nun strafrechtlich verantworten. Er hatte eine Blanko-Bescheinigung aus dem Web heruntergeladen, die als „Ärztliches Attest“ überschrieben war. Der Name des ausstellenden Arztes und dessen Berufsbezeichnung waren bereits vermerkt, der Verwender musste nur noch seine eigenen Personalien vervollständigen. Dann wurde bestätigt, dass das Tragen eines Mundschutzes aus medizinischen Gründen nicht ratsam sei. Der Angeklagte zeigte das derart vervollständigte Formular gegenüber der Polizei vor, die ihn auf die Pflicht hingewiesen hatte, einen Mund-Nasenschutz zu tragen.