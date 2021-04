Antidiskriminierungsstelle will einheitlichen Nachweis zur Befreiung von der Maskenpflicht

„Im Jahr 2020 hat die Corona-Pandemie immer wieder zu Ausgrenzungen besonders schutzwürdiger Menschen und damit auch zu einer erheblichen Steigerung der Anzahl an Petitionen geführt“, sagte El Samadoni. Oft wurden Menschen, die aufgrund einer Behinderung keine Maske tragen können, von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Als Beispiel nennt die Bürgerbeauftragte den Fall eines Norddeutschen, der durch Attest von der Maskenpflicht befreit ist und sich die ihm zustehenden Masken in einer Apotheke abholen wollte. Ihn wurde jedoch der Zutritt in das Geschäft verwehrt. Viele Apotheken lösen diese Situation dadurch, dass sie Patient:innen ohne Maske durch die Notdienstklappe bedienen – um das Apothekenpersonal, andere Kund:innen und letztendlich auch die Person ohne Maske keiner Gefahr durch Aerosol in der Apotheke auszusetzen. Ob das in diesem Fall angeboten wurde, ist allerdings nicht bekannt.