Der Wirkstoff Dimethylsulfoxid ist in der Anlage 1 der Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV) zu finden. Diese Anlage enthält eine Auflistung aller rezeptpflichtigen Stoffe und Zubereitungen. Ist ein Inhaltsstoff einer Zubereitung in dieser Liste aufgeführt, gilt die Rezeptur automatisch als verschreibungspflichtig. Dimethylsulfoxid ist in der Anlage 1 der AMVV mit folgendem Hinweis zu finden: