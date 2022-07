Apotheker entwickelt Schnelltest-o-Mat

Kann man sich darauf verlassen, dass das Ergebnis stimmt, das der Automat ermittelt?

Ich bin kein Jurist. Das Angebot erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Darauf weise ich auch explizit hin. Ich habe mich viel mit anderen Apothekern ausgetauscht und über die verschiedenen Personengruppen diskutiert, auf die in der Verordnung hingewiesen wird. Letztlich habe ich es nach bestem Wissen und Gewissen technisch umgesetzt. Mit dem Tool versuchen wir es dem Patienten so leicht wie möglich zu machen und haben versucht, die Fragen so zu formulieren, dass man sie auch als Laie verstehen kann.