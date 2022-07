Neue Testverordnung ist „eine Zumutung“

Kostenlos sind die Tests weiterhin etwa für Menschen, die am selben Tag eine medizinische Einrichtung besuchen wollen oder die sich aus der häuslichen Isolation „freitesten“ lassen möchten. 3 Euro Eigenbeteiligung haben diejenigen zu zahlen, die am selben Tag eine Freizeitveranstaltung in Innenräumen besuchen, wer eine rote Corona-Warn-App hat oder wer am selben Tag Kontakt mit Personen über 60 Jahren hat. Wer keinen der in der Testverordnung definierten Punkte erfüllt, zahlt den vollen Preis. Laut Bundesgesundheitsministerium kann die Person, die sich testen lassen will, die Angaben auch per Selbstauskunft nachweisen.