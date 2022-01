WHO hat dynamische Leitlinie zu COVID-19-Arzneimitteln aktualisiert

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt zwei weitere Arzneimittel für die Behandlung von COVID-19-Patient:innen:

Baricitinib wurde zur Behandlung von rheumatoider Arthritis entwickelt. Es gehört zu den fünf Arzneimitteln, welche die EU im Juni 2021 als „vielversprechend“ bezeichnet hatte. Die Hoffnung war, dass seine entzündungshemmende Wirkung auch bei schweren COVID-19-Verläufen hilft. Die WHO empfiehlt Baricitinib nun für schwerkranke COVID-19-Patientinnen und -Patienten. Sie hätten mit der Therapie bessere Überlebenschancen und die Notwendigkeit einer künstlichen Beatmung werde reduziert, heißt es in der neuen Richtlinie. Es seien keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Das Arzneimittel solle in Kombination mit Corticosteroiden verabreicht werden. Es handelt sich um eine starke Empfehlung, gleichwertig mit den Interleukin-6-Rezeptorblockern Tocilizumab und Sarilumab. Diese werden von der WHO-Leitlinie schon seit Juli 2021 empfohlen.

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde (Food and Drug Administration) hatte bereits im November 2020 eine Notfallgenehmigung (EUA) für Baricitinib für die Behandlung von COVID-19 in Kombination mit Remdesivir erteilt. Vom Einsatz von Ruxolitinib and Tofacitinib, bei denen es sich ebenfalls um Janus-Kinase-Inhibitoren handelt (JAK), rät die WHO dagegen (bedingt) ab. Kleine Studien hätten bislang keinen Nutzen gezeigt, und bei Tofacitinib könnten sich womöglich schwere Nebenwirkungen entwickeln.