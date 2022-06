Nach knapp einem Jahr zeichnete sich Anfang Mai die Lösung ab: Apothekerin Dr. Ulrike Ruland, die bereits seit einigen Jahren in der Apotheke arbeitet und auch die Verwaltung übernommen hatte, entschloss sich, die Apotheke zu übernehmen. Die Bürgerstiftung ist erleichtert über diese Lösung und freut sich, dass Frau Ruland die Apotheke fortführt. Ein Kommentator der örtlichen Presse, Achim Gieseke, meinte dazu: „Hut ab – auch vor der neuen Apotheken-Betreiberin. Denn in der Regel ist es eher umgekehrt, verschwinden viele Angebote aus der Fläche. Was zugleich den Trend der Landflucht unheilvoll verstärkt: Nicht so in Allendorf.“