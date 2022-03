Änderungen bei der Angabe von Referenzpreisen

Die neue Preisangabenverordnung, die Ende Mai in Kraft tritt, bringt einige Änderungen für den Apotheken-Werbe-Alltag mit sich – so auch für die Werbung mit Preisermäßigungen. Was Apotheken hier künftig zu beachten haben, erklärt Rechtsanwalt Dr. Timo Kieser in der Apotheker Zeitung.