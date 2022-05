Festbetrag bei Sprechstundenbedarf: Arzt trägt die Mehrkosten

Der Sprechstundenbedarf ist eine Sache für sich. Er umfasst Artikel (z. B. Arzneimittel, Verbandsmittel und Hilfsmittel), die in der ambulanten Behandlung in der Praxis oder bei Notfällen beziehungsweise zur Sofortbehandlung benötigt werden und deren Kosten nicht zu den allgemeinen Praxiskosten gehören. Was aber genau im Rahmen des Sprechstundenbedarfs verordnungsfähig ist und somit zulasten der Kasse abgegeben und berechnet werden darf, wirft häufig Fragen auf. Nicht selten endet eine Sprechstundenbedarfsverordnung in einer Retaxierung.