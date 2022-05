Die Apotheken stehen vielfach unter Druck und die Finanzierungslücke der GKV lässt neue Sparpläne erwarten. Doch ABDA-Vizepräsident Mathias Arnold gab sich in seinem Lagebericht beim Wirtschaftsseminar am Mittwoch in Rostock optimistisch. Die Politik solle lieber klug sparen, als Geld wegzunehmen und die Apotheken sollten auf ihre Nähe zu den Patienten setzen.