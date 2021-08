Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Wie ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening am gestrigen Dienstag in ihrem regelmäßig stattfindenden Facebook-Live-Talk klarmachte, lehnt die ABDA auch eine stundenweise Vertretungsbefugnis für PTA kategorisch ab. Sie verwies dabei auf die Apothekenbetriebsordnung, die eindeutig regle, dass eine Apothekerin oder ein Apotheker zugegen sein müssen. Schließlich könne es jederzeit zu Nachfragen oder Interventionen kommen, wo man ein profundes pharmazeutisches Wissen brauche, damit Patienten gut versorgt werden und geschützt sind. Die Routine, die PTA über die Jahre erwerben, scheine diese Möglichkeit zu offenbaren, so Overwiening weiter. Aber das sei in Trugschluss. „Für mich ist das ein Vorschlag, den wir zwar ernst nehmen, aber insofern ernstnehmen, dass wir uns kategorisch dagegen positionieren“, erklärt die ABDA-Präsidentin. Auch die Bundesapothekerkammer habe in ihrer Stellungnahme klargemacht, dass sie auch die stundenweise Vertretung von Apotheker:innen durch PTA als nicht zielführend ablehne, so Overwiening.