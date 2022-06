Ein Delegierter wollte daraufhin wissen, wie diese Vision zur Bekanntmachung der pharmazeutischen Dienstleistungen passt. Bis Freitagmittag wurde das Thema in der Berufsöffentlichkeit seit Inkrafttreten des Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz praktisch totgeschwiegen. Über die Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband drangen fast keine Informationen nach außen. In der Apothekerschaft wurde spekuliert, welche Dienstleistungen unter welchen Voraussetzungen zukünftig angeboten werden können. Würden alle Apotheken von ihnen profitieren, oder nur spezialisierte, „große“ Betriebe? Erst nach Eingang des schriftlichen Schiedsspruches Ende vergangener Woche begann die ABDA über die eigenen Medien mit der Information der Kammern und Verbände. Direkt am darauffolgenden Dienstag fand eine mehrstündige Kickoff-Veranstaltung statt, bei der die ehrenamtlichen Vorstände sowie die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mitgliedsorganisationen unterrichtet wurden. Zugleich bestand bereits seit Freitag die Ansage, dass alle Apothekerinnen und Apotheker bei Fragen ihre Kammern oder Verbände kontaktieren sollen.

„Ist das so in Ihrem Sinne gelaufen, Frau Präsidentin?“, wollte der Delegierte wissen. Overwiening versuchte zu erklären: Man hätte mit den Informationen zu keinem früheren Zeitpunkt nach draußen gehen können. Der GKV-Spitzenverband spielte während den Verhandlungen auf Zeit. Jegliche Diskussionen in den Kammern und Verbänden, von denen die Kassen erfahren, hätten das Verfahren torpedieren können. Dies hätte nicht zur Stärkung des DAV beigetragen. „Der Prozess lag nicht bei uns“, so Overwiening. Also musste man sich wenigstens darum mühen, die Deutungshoheit zu behalten. Unter anderen Voraussetzungen, so ließ die ABDA-Präsidentin schließlich durchblicken, hätte man womöglich anders entschieden.