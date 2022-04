Apothekenverzeichnisdienst erfüllt Sicherheitsstandards der Gematik

Patient:innen sollen künftig über die Gematik-App ihre E-Rezepte jeder beliebigen Apotheke zuweisen können. Die Wunschapotheke können sie dort über eine Suchfunktion auswählen. Grundlage der Apothekensuche ist der Apothekenverzeichnisdienst (ApoVZD). Die NGDA, die eine 100-prozentige Avoxa-Tochter ist, betreibt den Verzeichnisdienst für die Gematik-App im Auftrag des Deutschen Apothekerverbands (DAV). Dieser hatte wiederum von der Gematik den Zuschlag erhalten. Die Vertragslaufzeit soll vier Jahre, mit optimaler Verlängerung um zweimal zwei Jahre betragen.

Der ApoVZD ermöglicht es, in der E-Rezept-App nicht nur Basisdaten wie Name und Anschrift der Apotheke zu hinterlegen, sondern auch standardisierte Zusatzinformationen wie Öffnungszeiten und das Anbieten von Botendiensten, nach denen die Suche dann gefiltert werden kann. Den Vorgaben entsprechend sind die Such- und Filterfunktionen wettbewerbsneutral gestaltet und beziehen alle Apotheken ein.