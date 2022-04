Unliebsame Entscheidungen – Mittragen statt auf den Tisch hauen

Unternehmerische Entscheidungen können in der Apotheke den Wünschen der Mitarbeiter entgegenstehen oder aufgrund von Mitarbeitermangel können Entscheidungen fallen, die die Kunden miss­billigen. Wie es dennoch gelingt, dass alle an einem Strang ziehen, erklärt Anja Keck, Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie und Master-Coach, in der aktuellen AZ.