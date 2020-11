Otriven 0,025 Prozent Nasentropfen: nicht mehr für Säuglinge

Bis GSK eine sicherere Applikation zur Anwendung von Nasentropfen bei Säuglingen realisiert hat, müssen Babys mit Schnupfen jedoch nicht ohne abschwellende Nasentropfen auskommen. Merck bietet „Nasivin® Dosiertropfer ohne Konservierungsstoffe Baby“ an. Der Wirkstoff in Nasivin® ist Oxymetazolin, das für die pädiatrischen Tropfen in einer Konzentration von 0,01 Prozent enthalten ist. Im Gegensatz zu Otriven 0,025 Prozent Nasentropfen verzichtet Nasivin® Dosiertropfer für Babys auf Konservierungsmittel. Zudem unterscheiden sich die beiden Nasentropfen auch in der Art der Applikation: Merck löst seine Applikation hygienisch und weniger fehleranfällig mittels eines Dosiertropfers. Die Flasche wird bei Anwendung nach unten gerichtet, durch Druck auf die Fingerauflage wird ein Tropfen „rausgepumpt“. Ein versehentliches Überdosieren und die Abgabe mehrerer Tropfen sind nicht möglich.