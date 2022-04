Das schafft kaum ein anderer Pharmagroßhändler in Deutschland: Seit 1802 ist das Unternehmen mit dem komplexen Namen C. Krieger & Co. Nachfolger GmbH & Co. KG in Familienbesitz. Laut der Firmenhistorie lässt sich damals Corneil Woudenberg als Drogist in Koblenz nieder. 1869 geht die Firma in den Besitz von Carl Krieger, vormals Prokurist des Unternehmens, über. 1893 wiederum übernimmt Dr. Karl Popp, Apotheker und Chemiker, die Firma in seinen alleinigen Besitz. Zugleich erhält das Unternehmen seine heutige Bezeichnung: C. Krieger & Co. Nachfolger GmbH & Co. KG.