Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft trat im Jahr 1947 Otto Geilenkirchen Junior in das väterliche Unternehmen ein. Es folgte der Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Betriebe in Aachen und Mönchengladbach. 1958 wurde zudem ein Neubau in der Aachener Charlottenstraße mit Lagerhallen und Verwaltungsgebäude errichtet. Dort befindet sich seitdem der Hauptsitz der Firma. 1966 wurde Otto Geilenkirchen junior Mitinhaber des in eine OHG umgewandelten Unternehmens. Nach dem Tod des Firmengründers Otto Geilenkirchen Senior wurde sein Sohn 1976 Alleininhaber.