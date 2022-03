ABDA wünscht Planungssicherheit über den Mai hinaus

Die ABDA, die schon zuvor eine Verlängerung der Testverordnung eingefordert hatte, unterstützt die Pläne des BMG. Die Verlängerung sei, so heißt es in der ABDA-Stellungnahme, „angesichts des nach wie vor andauernden Infektionsgeschehens inhaltlich dringend erforderlich“ und trage zudem zur Planungssicherheit der testenden Leistungserbringer bei. Auch die bis 31. Oktober 2022 vorgesehene Geltungsdauer dürfte eine rechtzeitige Abrechnung der bis Ende Mai 2022 erbrachten Leistungen (einschließlich der Erstellung von Genesenenzertifikaten) ermöglichen – sie sollte keinesfalls kürzer ausfallen, so die ABDA.

Die Standesorganisation nutzt die Stellungnahme auch, um einen dringenden Wunsch zum Ausdruck zu bringen: Aus ihrer Sicht sollte der Gesetz- beziehungsweise Verordnungsgeber bereits in den kommenden Wochen „ein sachgerechtes und schlüssiges Gesamtkonzept für Tests, Impfungen und Zertifikate“ entwickeln. Dabei sollte mit allen Beteiligten abgestimmt werden, welche rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen ab Juni 2022 gelten sollen – die ABDA will sich an einem solchen Konzept auch gerne konstruktiv beteiligen. „Unseres Erachtens wird das gleichzeitige Auslaufen sowohl der Coronavirus-Impfverordnung als auch der Coronavirus-Testverordnung zum 31. Mai 2022 selbst für den hypothetischen Fall nicht sachgerecht sein, dass sich bis dahin das Infektionsgeschehen spürbar beruhigen sollte.“ Die ABDA geht davon aus, dass auch weiterhin Bedarf an Schutzimpfungen, Tests und digitalen COVID-19-Zertifikaten bestehen wird. Dies gelte umso mehr, sollten sich die Hoffnung des BMG auf einen weniger viruslastigen Sommer nicht bewahrheiten. Rechtsklarheit und frühzeitige Planungssicherheit sei für alle Beteiligten nötig.

Die ABDA betont abschließend, dass die Apotheken weiterhin bereit seien, ihre bewährten Leistungen in diesem Bereich anzubieten. Sie benötigten dafür aber auch eine verlässliche wirtschaftliche Grundlage.